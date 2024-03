El truco definitivo para limpiar de forma segura todas las verduras antes de consumirlas

Debido al uso de agrotóxicos en la agricultura, cada vez se vuelve más necesario aprender a sanitizar y limpiar las verduras y alimentos que consumimos el día a día con nuestra familia. Esta práctica fue más común con la pandemia del COVID-19 y es importante que volvamos a retomarla para tener una alimentación saludable.

Cada vez que adquirimos verduras, estas vienen con posibles bacterias y restos de suciedad, por lo que es importante hacer un paso previo a consumirlas: limpiarlas y desinfectarlas. Además, debemos tener en cuenta que en el proceso de siembra son sometidos a fumigaciones con pesticidas altamente contaminantes.

Podemos desinfectarlas con agua y lavandina siguiendo los pasos. Fotos: Archivo

¿Cómo desinfectar las verduras y frutas?

Para limpiar y desinfectar frutas y verduras hay varios trucos caseros que debemos tener en cuenta. Debemos recordar que este proceso debemos realizarlo apenas adquirimos la verduras y no después de cortarlas, ya que corremos el riesgo de contaminar la parte de adentro de la fruta o verdura.

Según la página oficial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el primer paso es colocar todos las verduras y alimentos en la bacha de la cocina. Luego, lavar una por una cada verdura, refregando con las manos para retirar la suciedad y restos de tierra. Posteriormente, indican que hay que retirarlos y colocarlos sobre la mesada.

Las verduras contienen bacterias y pesticidas que podemos eliminar con una correcta limpieza. Foto: Archivo

Una vez que lavamos los vegetales con nada más que agua. Los expertos recomiendan hervir agua para engujar la bacha, arrojando sobre toda la superficie para desinfectar. Cuando la bacha esta desinfectada, se debe llenar con agua potable fría ayudándonos con una jarra medidora para saber cuántos litros colocamos.

Luego vamos a proceder a verter lavandina. Para esto, es importante leer el rótulo del producto y leer cuantas gotas se deben verter por litro. Es por esto que en el paso anterior, debemos tener en claro cuánta agua arrojamos. La lavandina debe ser “apta para desinfección de agua/alimentos”. No lavandina en gel, no lavandina perfumada, no lavandina con desengrasante.