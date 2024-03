Sol Pérez llamó la atención en las redes con un relajado look de entrecasa

Cada vez queda menos para que Sol Pérez termine sus estudios universitarios. En la Universidad Siglo 21, la panelista de Telefe cursa abogacía. Tras finalizar el colegio secundario, se inscribió para estudiar Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Lo hizo durante 5 años y, por complicaciones laborales, debió posponer el cursado.

Su deseo de dedicarse a hacer cumplir las leyes pasa más por el hecho de tener un título universitario y saber defenderse que por el hecho de querer ejercer la profesión. Ella reconoció que decidió estudiar esta carrera porque es algo que le apasiona desde niña.

"El Derecho es algo que me interesa desde que tengo memoria: siempre tuve carácter fuerte y espíritu justiciero", reconoció Pérez.

Ella se hizo conocida en los medios gracias a su trabajo como presentadora del clima en Sportia (TyC Sports). "Nunca lo había pensado ni me lo había planteado dar el tiempo, incluso había hecho un casting anterior pero no había quedado. Al segundo fui porque me gustaba la televisión y finalmente fue algo que me acercó mucho a la gente para que me conozca", dijo a Diario Show.

En la actualidad, se mantiene muy activa en su cuenta de Instagram y comparte todo tipo de contenido. Ahora, recién levantada, subió un pequeño video en el que se la ve estudiando. Con un mate en la mano, lentes y haciendo alusión a su relajado look de entrecasa, Sol Pérez escribió: "Mi pelo salió del grupo".

