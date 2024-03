¿Qué pasa si tu perro come tomate por accidente?

Los perros deberían tener una dieta balanceada, que incluya un alimento específico para su raza y su edad. Además, algunos expertos recomiendan que es bueno alimentarlos, de vez en cuando, con algunos platillos que comemos. Sin embargo, hay algunas cuestiones que deberíamos tener en cuenta, ya que no queremos perjudicar la salud de nuestras mascotas. En este artículo, analizaremos el caso del tomate, ya que existe información diversa con respecto a este alimento.

Desde tiempos inmemorables se ha pensado que esta fruta es tóxica para nuestros animales de cuatro patas. Sin embargo, Graciela Castillo, veterinaria cuya matrícula es 5169, reveló a Clarín que "una rodaja de tomate maduro o un tomatito cherry bien rojo, es un excelente premio nutritivo para un perrito".

Los perros deberían tener una alimentación saludable. Imagen de archivo.

De acuerdo a esta especialista en animales, debemos analizar la situación particular de cada mascota cuando se trata de ingerir tomates o muchos otros alimentos de procedencia natural. Lo ideal sería verificar si el animal tiene tolerancia a este alimento, ya que esta fruta aporta buenos nutrientes para el can. Cabe aclarar que el tomate debería ser un complemento de su dieta, pues no puede vivir con una alimentación a base de esto

Cuando el tomate se convierte en un problema...

Los tomates verdes o inmaduros contienen una sustancia llamada solanina, que puede ser tóxica para los perros si se ingiere en grandes cantidades. Si un animal consume una fruta con estas características, es posible que experimente síntomas como malestar estomacal, vómitos, diarrea o incluso problemas más graves como dificultades respiratorias o convulsiones, dependiendo de la cantidad ingerida y la sensibilidad individual del animal.

Si tienes una planta de tomate en casa, mantén a tu perro alejado. Imagen de Shutterstock.

En el caso de que tengas una huerta de tomate en casa es aconsejable que le enseñes a tu perro a no acercarse. Si el peludo se siente atraído por los frutos rojos e ingiere un tomate o los tallos, podría causarle daño. Es importante que coloques una cerca protegiendo esta planta o incluso la puedes colocar en algún sitio alto, donde el animal no tenga acceso.