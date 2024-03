Netflix: la serie de cuatro capítulos que está basada en un crimen real y que es furor

Netflix tiene un amplio catálogo. Allí podrás encontrar miles de series y películas que sean de tu agrado. Netflix es una plataforma de streaming que cuenta con más de 3000 películas y 2900 series, por lo que es casi imposible que te aburras. Si lo que quieres es una miniserie basada en una caso policial real, esta recomendación te puede interesar.

Cada capítulo de esta serie dura alrededor de 1 minuto. Foto: Archivo.

Las series sobre crímenes reales están a la orden del día. El éxito de series como Dahmer, la Narcosatánica o Ted Bundy dan cuenta de ello. Estas series pertenecen a un género específico llamado true crime. En este se relatan crímenes reales, muy polémicos o mediáticos y que en ocasiones, los crímenes no han sido resueltos.

La serie de Netflix que no te puedes perder

Una serie de este género es When They See Us (Así nos ven en España y Latinoamérica). Es una miniserie estadounidense estrenada en 2019. Esta producción fue reconocida por la calidad de actuaciones y recibió 11 nominaciones para los premios Primetime Emmy. De hecho consiguió estatuilla a Mejor Actor de Miniseries.

Esta serie cuenta con un 94% de valoraciones positivas. Foto: Archivo.

La serie relata la historia de una corredora norteamericana, Tisha Meili. El 19 de abril de 1989, Trisha atravesó uno de los episodios más oscuros de su vida en Central Park. La policía inició una investigación para encontrar a los culpables del hecho pero no salió como todos esperaban.

Así nos ven explora la vida de los cincos sospechosos por el caso de Trisha y cómo fueron procesados. Los acusados fueron apartados en dos grupos y se le realizó una serie de preguntas que luego se utilizaron en la corte. Al final, los sospechosos recibieron una condena pero luego de mucho tiempo se dieron cuenta que el responsable del crímen seguía suelto.