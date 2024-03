Daniel Osvaldo reveló el motivo de su última separación

Daniel Osvaldo, el ex futbolista de Boca Juniors, se encuentra de nuevo en el ojo de la tormenta de los escándalos. El ahora cantante, es noticia por su reciente separación con la periodista y ex jugadora de Gran Hermano, Daniela Ballester. Después de una relación de aproximadamente unos cuatro meses desde que la blanquearon, los famosos decidieron no seguir más juntos.

Según trascendió en un primer momento en el programa Intrusos, la pareja habría llegado a su fin por una tercera involucrada. . “Esta chica le habría mandado un video y había hecho sexting con él, y él lo negó. Esto habría sido el puntapié a esta crisis... Hablé con sus compañeros (de Daniela Ballester). Gente del canal me dicen que la ven un poco caída. Ella es muy buena compañera y le pone onda a la situación, pero dijeron que está muy enamorada de él”, afirmó una de las panelistas.

Daniela Ballester optó por cerrar sus redes sociales. Foto: @danielaballester

Después de que esta noticia se replicara en todos los medios de comunicación, Daniel Osvaldo decidió salir a decir algunas palabras a través de su cuenta de Instagram, donde acumula alrededor de 533 mil seguudores. El ex de Jimena Barón, publicó en historias “¿Tercera o tercero (en discordia)? Averigüen bien, chiquis”. Por otro lado, Daniela decidió cerrar su cuenta oficial de Instagram y mantener el silencio.

De la misma forma y con mensajes enigmáticos, Daniel Osvaldo anunció su separación de la periodista. En un comunicado por historias publicó que “Quiero aclarar que Daniela y yo ya no estamos más juntos. Fin del comunicado”, escribió Daniel, mientras ella se ha mantenido alejada de los medios.

Daniel Osvaldo tiene una banda de rock and roll. Foto: @daniosvaldo

En los últimos días también ha trascendido un video del ex jugador de fútbol pidiendo ayuda por su consumo problemático de drogas y alcohol. Osvaldo publicó un video en sus redes sociales que superaron rápidamente los 120 likes, allí confiesa que esta lidiando con una gran depresión.