Así se verían los personajes de Game Of Thrones en los '80, según la IA

"Game of Thrones" marcó un antes y después en la historia de la televisión, puesto que abarcó ocho temporadas en la pantalla de HBO, basándose en la serie de novelas "Canción de Hielo y Fuego" escrita por George R.R. Martin. Con su intrincada trama, personajes complejos y giros inesperados, la serie ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo y ha dejado un legado duradero en la historia de la televisión.

La serie está ambientada en el continente ficticio de Poniente, donde varias familias nobles luchan por el control del Trono de Hierro y el dominio sobre los Siete Reinos. Intrigas políticas, traiciones, batallas épicas y elementos sobrenaturales se entrelazan en una trama emocionante y llena de suspense que mantiene a los espectadores al borde de sus asientos en cada episodio.

"Game of Thrones" es conocida por sus personajes memorables y complejos, cada uno con sus propias motivaciones, virtudes y defectos. Desde los nobles Stark hasta los manipuladores Lannister, pasando por la poderosa Khaleesi Daenerys Targaryen y el astuto enano Tyrion Lannister, la serie está poblada de personajes inolvidables que han dejado una marca indeleble en la cultura popular.

Así sería Daenerys Targaryen. Foto: X King Targaryen

La serie ha adaptado la mayoría de los libros de la serie "Canción de Hielo y Fuego" de George R.R. Martin, aunque los últimos libros aún no han sido publicados. Los libros han sido aclamados por la crítica y los fans por su narrativa rica en detalles, su mundo bien construido y su intrincada trama. Los lectores han disfrutado de la profundidad y complejidad de los personajes y de la riqueza de la historia que se desarrolla en las páginas de cada libro.

Así sería Jon Snow. Foto: X King Targaryen

La serie sigue causando furor hasta estos días, por lo que los usuarios de las redes sociales le pidieron a la inteligencia artificial que crearan imágenes de los personajes de GOT como si fueran reales. “Imágenes de los personajes y localizaciones de ‘Game of Thrones’ si la serie se hubiese emitido en los 80. Algunas no tienen desperdicio”, escribió el administrador de la página de King Targaryen.

Así sería Cersei. Foto: X King Targaryen

Así sería Tyrion Lannister. Foto: X King Targaryen