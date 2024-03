Preocupación por la salud de Soledad Silveyra luego de que levantaran su obra

Soledad Silveyra, la gran actriz argentina de 71 años, preocupa al público por su estado de salud. La artista estaba protagonizando una obra de teatro junto a su compañero de muchas producciones, Osvaldo Laport en el Multiteatro Comafi que tuvo que ser cancelada anticipadamente.

La obra "La fuerza del cariño" debía terminar a fin de mes, pero debido al estado de salud de Soledad Silveyra tuvieron que levantarla. La obra fue un éxito y se trata de una adaptación teatral de la multipremiada película homónima, estrenada en 1983 y protagonizaron Jack Nicholson y Shirley MacLaine.

Osvaldo Laport y Soledad Silveyra protagonizaron grandes éxitos en la pantalla chica. Foto: Multiteatro Comafi

Además, la obra contaba con la pareja que siempre fue muy aclamada en la pantalla chica. Laport y Silveyra volvieron a actuar juntos luego de dos grandes éxitos televisivos: Campeones de la vida (El Trece) y Amor en custodia (Telefe). La química entre ellos denota su gran amistad y compañerismo dentro y fuera del trabajo.

En cuanto la salud de la actriz, la cuenta oficial del teatro anunció por X, ex Twitter que no se realizaría más la función. En Intrusos por su parte anunciaron que "La obra seguía hasta el 31 de marzo. Hablé con uno de los productores y lo que me cuentan es que Solita se había caído en su casa, se lastimó la rótula. La verdad es que ella no puede caminar, estaba con una bota, le costaba mucho".

El teatro tuvo que devolver las entradas debido al estado de salud de la actriz. Foto: Multiteatro Comafi

Por su parte Soledad Silveyra dijo que "El tema es que tengo veinte días de reposo por el médico -dijo la actriz-. La rodilla se luxó". Igualmente, la actriz llevó calma a su público diciendo que se encontraba bien de salud y tranquila, armando planes para el futuro.