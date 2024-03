Soledad Pastorutti renovó el folclore argentino e hizo que miles y miles de jóvenes se interesaran por este género. Hoy, junto a Abel Pintos y Luciano Pereyra, se la considera una de las nuevas figuras del folclore nacional.

Oriunda de Arequito (Santa Fe), inició su carrera de muy joven y por mucho tiempo se la identificó por llevar en cada una de sus presentaciones un llamativo poncho. De hecho, su primer álbum discográfico oficial es 'Poncho al viento', que estuvo entre los diez discos más vendidos de la República Argentina durante 1 año y medio.

En los últimos años experimentó un cambio en su estilismo que enamoró a todos. "Estoy muy contenta con esa respuesta de la gente, que también es parte de una búsqueda, de una evolución", contó Pastorutti en diálogo con Teleshow.

"A mí me gusta pensar en el vestuario: siento que un show se arma desde un montón de lugares, son muchas piezas, y que el folclore a veces parecía correr con una desventaja porque parecía no ser aceptado eso. Es una cosa que siempre me preocupó", explicó La Sole.

La nueva producción de fotos de Soledad Pastorutti que enamoró a sus admiradores

Y agregó: "Hace un par de años vi un titular algo tipo: 'El folclore fashion', una cosa así. que decía que para mí era como demasiado porque ya era llevado a un extremo. Pero sí, hay que preocuparse por la estética. Yo sí creo que el folclorista tiene que preocuparse por eso".

Ahora, Pastorutti compartió una nueva producción de fotos en su cuenta de Instagram y enamoró a más de uno de sus admiradores. "Tan linda ella", le escribió una de sus seguidoras.