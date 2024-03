Se encuentra en Netflix y es una de las mejores series de todos los tiempos

Si eres fánatico de las series de suspenso y drama, estás en el lugar indicado. En este caso, traemos la recomendación de una de las mejores producciones de Netflix, el gigante del streaming mundial. Aunque es verdad que en su cátalogo podemos encontrar numerosas series con estas carácterísticas, tales como Bloodline o Dilema, esta producción cuenta con seis temporadas y una trama llena de abogados, traiciones y asesinatos que te dejarán pegado a la pantalla.

Esta serie de drama legal se estrenó en el año 2014 para la televisión, particularmente para la cadena ABC, luego, Netflix la agregó a su cátalogo como un éxito ya consagrado. Producida por la creadora de Anatomía de Grey, Shonda Rhimes, esta serie se llenó de críticas positivas y de fánaticos alrededor del mundo, se trata de "How to Get Away with Murder" o "Cómo defender a un asesino" en español.

Disponible en Netflix, cada temporada cuenta con 15 episodios. Foto: Netflix

La historia se centra en Annalise Keating (Viola Davis) , una profesora de derecho de la Universidad de Filadelfia. Con la reputación de ser quien gana todos los juicios y ser una de las abogadas más polémicas del lugar, sus estudiantes se pelearán para captar su atención ya que todos los años elige a 5 estudiantes prometedores para conformar un grupo de becarios.

Durante todas las temporadas, sus estudiantes se verán envueltos en casos muy comprometedores y en errores terribles. Mientras que Annalise deberá protegerlos y salvarlos. Con mucho drama y suspenso, la primer temporada presenta a los personajes Michaela Pratt, Connor Welsh, Laurel Castillo, Wes Gibbins y Asher Millstone.

La historia de cada personaje te atrapará por completo. Foto: Netflix

Sin dudas esta serie es una de las perlas de Netflix que no puedes dejar pasar si tienes la oportunidad de mirar. Ya en la primer temporada, el personaje enigmático de esta abogada adicta al trabajo y a otras cosas te despertará una curiosidad única por ver como continúa esta controversial historia.