Romina Malaspina deslumbró con su bella figura desde el gimnasio

Gracias a Gran Hermano, Romina Malaspina se hizo conocida en 2015 en la Argentina. En esa época, según contó a Intrusos, ella comía mucho y engordó. "Afuera me criticaron mucho por eso, aunque no sé por qué. Después empecé a amigarme con eso", señaló en la entrevista.

Romina Malaspina, hermosa

"Después volvió a subir mucho de peso en otro reality que hice en Chile y bajé mucho en otro que hice en España, de una manera que no era saludable. A partir de ahí me empecé a alimentar muy bien. Estudié nutrición y empecé a comer sano", agregó Romina.

También, en la misma nota, habló de las cirugías estéticas que se hizo tiempo después de salir del programa que hoy conduce Santiago del Moro en Telefe. "No es que no estaba conforme con mi cuerpo. Pero sí tenía cosas que podía mejorar, tenía la posibilidad y lo hice. Me animé y lo hice", manifestó Malaspina.

Ella reapareció en la TV local en 2020. Lo hizo en uno de los noticieros de Canal 26 y su cambio físico dio mucho de qué hablar. Además, las prendas que, diariamente, elegía para brindar el reporte de noticias sorprendieron a los televidentes.

Si bien hoy está alejada de las cámaras, se mantiene muy en las redes sociales. En Instagram, Romina Malaspina cuenta con miles de admiradores que están pendientes de todo lo que comparte. Ahora, compartió una fotografía desde el gimnasio y deslumbró con su bella figura.