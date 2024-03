El trucazo para limpiar las manchas amarillas de los colchones en minutos

¿Quién no disfruta de dormir en una cama limpia, aromatizada y confortable? Pocas personas dirán que a ellos no. Pues, mantener la vida útil de los colchones no solo implica prolongar su durabilidad, sino también garantizar un entorno limpio y cómodo para dormir.

Para ello, es crucial seguir algunos consejos prácticos que ayudarán a conservar la integridad y la higiene del colchón a lo largo del tiempo. En primer lugar, es importante rotar el colchón regularmente para evitar el desgaste desigual y prolongar su vida útil. Girar el colchón cada seis meses es una buena opción para que se distribuya uniformemente el peso del cuerpo sobre la superficie, previniendo la formación de hundimientos o deformidades.

Además, es recomendable utilizar un protector de colchón impermeable para protegerlo contra derrames de líquidos, manchas y la acumulación de ácaros del polvo. Este accesorio proporciona una barrera adicional que ayuda a preservar la limpieza y la higiene del colchón.

Sin embargo, a pesar de los cuidados, es común que los colchones acumulen manchas amarillas con el tiempo. Para eliminar estas manchas de forma efectiva, se puede recurrir a un truco casero utilizando bicarbonato de sodio y agua oxigenada.

La creadora del canal de TikTok, “La Reina del Dato” reveló el truco que todos estaban esperando. Para quitar esas molestas manchas, solo hay que esparcir “suficiente bicarbonato de sodio sobre la mancha y luego rociar agua oxigenada”. La experta en trucos del hogar asegura que no es necesario empapar el colchón. Una vez que los productos hayan actuado sobre la mancha, verás que a los 30 minutos la suciedad se habrá ido por completo. Finalmente, solo resta cepillar para quitar los restos de bicarbonato.