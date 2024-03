Así lucen los guapos hijos de Cillian Murphy

Cillian Murphy ha estado en boca de todos en los últimos días, desde que recibió su primer Premio Óscar al Mejor Actor por su interpretación como el físico Robert Oppenheimer, que es el eje de la última película de Christopher Nolan, Oppenheimer. Fue así que se convirtió en el primer actor irlandés en ganar la estatuilla dorada, haciendo historia.

Pero su agradecimiento y el reconocimiento que obtuvo en la velada, ocurrida el pasado 10 de marzo, no fue lo único que llamó la atención, e hizo que todo el mundo estuviera hablando. Sino que, además, Murphy asistió a los Premios de la Academia en compañía de su esposa, Yvonne McGuinness, y sus dos hijos, Malachy (2005) y Aran (2007).

Es que el también protagonista de los Peaky Blinders es más reservado cuando se trata de su vida privada. En pocas ocasiones, Cillian habló de su esposa y de sus hijos, respetando su integridad. Pero, las vece que lo hizo, dejó claro que Yvonne es una gran compañera y que desea que sus hijos elijan su propio camino, ya sea dentro o fuera de la industria.

Malachy Murphy y Carrick Murphy son los hijos de Cillian e Yvonne.

En una entrevista con el medio GQ, el actor expresó lo que desea para sus hijos: "Que se conozcan a sí mismos. Creo que eso es lo más importante y van en esa dirección. Son buenos chicos, pero trato de no proyectar mis cosas sobre ellos. Intento no hacerlo. Quiero dejarles encontrar su propio camino. Yo no puedo evitar que elijan actuar. Es su decisión".

Mira el video de Cillian Murphy hablando sobre el futuro de sus hijos

En la 96° entrega de los Premios Óscar, todo el mundo puso sus ojos en la familia feliz. Pero fue sobre todo Aran Murphy el que recibió más atención. Pues, el hijo del actor y la artista visual irlandesa siguió los caminos de su padre al trabajar en la película Klara y el Sol, compartiendo pantalla con las mismísimas Jenna Ortega y Amy Adams. Como si fuera poco, el joven de 16 años ya había actuado en la película Lola y formó parte de la obra de teatro Hamlet en Nueva York. ¡Una nueva estrella viene en camino!