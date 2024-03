Salma Hayek, más hermosa que nunca: el ajustado vestido que lució en los Oscars

El pasado domingo 10 de diciembre se celebró una nueva edición de la premiación más importante para la industria del cine. Se trata de la 96° entrega de los Premios Óscar, que tuvieron lugar en el mítico Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles. Con el motivo de celebrar y honrar a lo mejor del cine en el último año, cientos de celebridades, artistas y realizadores se reunieron en una noche especial.

Los galardonados de la noche fueron Cillian Murphy, por su interpretación en la mejor película del año: Oppenheimer; Emma Stone por ponerse en los pies de Bella Baxter en Pobres criaturas; y la dupla conformada por Billie Eilish y Finneas por componer la canción del año: “What Was I Made For?” – Barbie. Pero ellos no fueron los únicos que destacaron en el evento que contó con la conducción de Jimmy Kimmel. Además, estrellas como Ryan Gosling, Margot Robbie, John Cena y Salma Hayek dieron mucho de qué hablar con sus apariciones.

Salma se lució con un vestido de Gucci en la gala de los Premios Óscar. Foto: INSTAGRAM @salmahayek

En cuanto a la actriz mexicana, sorprendió con su impactante presencia en la prestigiosa ceremonia de los Premios de la Academia. Quien previamente estuvo nominada a Mejor Actriz por su papel como "Frida" dijo presente en la gala, en compañía de su esposo, François-Henri Pinault.

Mira el video de Salma Hayek en los Oscars

“Adivina dónde voy, y adivina qué llevo puesto”, escribió Salma en su cuenta oficial de Instagram, al presumir su look horas antes de ir al evento de Hollywood. “Rumbo al Óscar guapa, saludos desde México”; “La reina mexicana”; “¿A los Oscars vestida de Gucci o Versace? Lo que importa es que te ves estupenda, guapísima como siempre”; “Vanity Fair party, Gucci”; “Wow Salmitaaaa, vas al After Party del Óscar, que fabulosa te ves en Plata… me imagino que el vestido es Gucci, Balenciaga o Versace!”; “Salma Diosa, Brillando siempre con luz propia”; “The Oscars wearing Gucci”; “Bella dama que deslumbra con su elegancia y belleza, e hipnotiza con su mirada”, respondieron sus seguidores, impactados por su belleza inigualable.