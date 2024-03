Karina Jelinek enamora con su belleza desde las playas de Miami

Karina Jelinek en más de una oportunidad confesó su deseo de ser madre. "Lo intenté varias veces, y se había complicado un poco por temas personales. Y como es algo particular ser mamá sola, preferí no hablarlo tanto y que se de cuando se tenga que dar. Yo ya hice lo que tengo que hacer", reconoció ahora en diálogo con Gente.

Y sobre el proceso de inseminación artificial, señaló: "Si no resulta así, también me gustaría adoptar. A su vez, pienso que traer niños al mundo es peligroso. Pasan tantas cosas... que me da miedo".

También opinó sobre la reciente adopción que realizó José María Muscari. "No sé si tan grande... Pero hay muchos chicos más pequeños que necesitan una familia. Yo tengo mucho amor para darles, pero es difícil la adopción en Argentina; mi hermana Violeta lo vivió. No entiendo por qué es tan complicado, es injusto que hayan tantos chicos sin un lugar para vivir", expresó Jelinek.

Karina Jelinek, preciosa

Acerca de cómo sería como madre, indicó: "Para mí lo más importante es que el niño o niña que esté al lado mío se sienta bien, y no le falte nada. Que tenga educación, y amor. Yo tengo dos perritos que vos no te imaginás cómo soy con ellos...".

Mientras espera la llegada de su hijo, Karina Jelinek se mantiene muy activa en redes sociales. En Instagram cuenta con miles de seguidores que están pendientes de todo lo que realiza. Ahora, compartió una fotografía desde las playas de Miami y enamoró con su gran belleza a más de un internauta.