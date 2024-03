En varias oportunidades, Ricardo Fort habló sobre lo duro que le resultó convertirse en papá. Tanto fue así que cuando logró hacer efectivo el proceso para engendrar a Martita y Felipe, siguió bien de cerca el embarazo de la persona portadora.

Ricardo Fort junto a sus hijos

“Cada dos meses volaba a Los Ángeles para visitarla. Además, hablábamos casi a diario por teléfono. El día anterior a que nacieran los chicos me llamaron a Buenos Aires para decirme que había roto bolsa. Esa misma noche tomé un avión y, a las corridas, llegué al parto y me dejaron cortar el cordón umbilical de mis hijos”, contó Fort.

“Estuve tres meses criándolos solo. Cambiándoles los pañales, dándoles de comer, bañándolos... Me volví loco. No dormía. La primera vez que lloraron sin parar llamé a la pediatra: ‘Vení a verlos, porque están mal’, le rogué. La mina vino, les dio dos palmadas en la espalda, los durmió... ¡y me cobró mil dólares! Ahí resolví que nunca más llamaría a la pediatra”, señaló El Comandante años atrás.

El álbum de fotos de Martita Fort en Tulum que conquistó miles de corazones

Hoy, los mellizos ya tienen más de 18 años y cada uno siguió su propio camino. Ella, al igual que su papá, llama la atención cada vez que da señales de vida. En Instagram cuenta con miles de seguidores que la llenan de mensajes y 'me gusta'.

Martita Fort en Tulum

Ahora, Martita Fort compartió un álbum de fotos de sus vacaciones en Tulum y conquistó miles de corazones. "La mujer más bella de todas esta galaxia universo mundos espacio hora tiempo", "Hermosa", "Bella, "Reina" y "Diosa", son algunos de los halagos que se alcanzan a leer.