Netflix: las mejores películas de terror que se colocan entre lo más visto

Netflix cuenta con más de 3000 películas en su catálogo. Dentro de la plataforma de streaming puedes encontrar un film que se adecue a tus gustos. No importa qué tipo de preferencias tengas, Netflix siempre tendrá una película perfecta para ti. Pero si eres amante de las producciones de terror, esta es la lista que no te puedes perder.

Las películas que tienes que ver en Netflix

La primera de ellas es Gokseong o En presencia del diablo. Es una película surcoreana de terror que relata la historia de una policía que investiga un conjunto de muertes misteriosas en una aldea asiática. Esto lo hace con el propósito de salvar la vida de su hija. La película fue un éxito comercial y la crítica la recibió muy bien.

Netflix tiene un catálogo con más de 3000 películas y 2000 series. Foto: Archivo.

Esta detrás de ti es otro film que no puedes dejar de ver. La película narra una historia de terror sobrenatural que fue estrenada en el 2014. Durante 100 minutos seguirás la vida de Jay, un adolescete que es perseguido por una fuerza sobrenatural después de tener un encuentro sexual.

La tercera película que no te puedes perder es The Babadook. Es una película que tuvo exhibida durante un festival de cine y logró una buena cantidad de críticas positivas. The Babadook cuenta la historia de Samuel y cómo despierta a una fuerza sobrenatural que lo persigue.

Estas películas han recibo premios en festivales de cine. Foto: Archivo.

Por último se Estación Zombie. Esta es una película de acción y terror de Corea del Sur, estrenada en 2016. El film cuenta la historia de un grupo de pasajeros que viajan en el tren a Busan. Mientras ellos están a mitad de camino inicia un apocalipsis zombie que amenaza la seguridad de todos.