Al igual que su padre, Martita Fort no pasa desapercibida. En su cuenta de Instagram cuenta con miles y miles de seguidores que están pendientes de todo lo que realiza y llenan sus publicaciones de comentarios y corazones. Así ocurrió con un nuevo álbum de fotos que la bellísima joven compartió por su cumpleaños.

Martita Fort y un nuevo álbum de fotos por su cumpleaños que se llenó de corazones

"Mi cumple en NY", redactó junto a las imágenes. "Hermosa", "Bella", "Feliz vida", "Lindísima", "Bella" y "Muy feliz cumple a la hermosa hija del gran comandante. Amaba a tu padre ahora a ti. En mi familia está en nuestro corazón Ricardo un ser increíble al cual conocí", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer en la publicación.

Martita Fort en Nueva York

De Ricardo Fort, su papá, ella heredó su carácter. "Cuando me enojo soy hiriente y directa. Tengo que tener cuidado con la gente porque muchos me usan como a él. A las personas les gusta más la presencia de la hija de Ricardo Fort que la de Martita Fort", contó en una entrevista.

Acerca de cómo era su papá, agregó: "Era muy sobreprotector. Me parecía raro ir a merendar con amigas y tener a los patovicas. Un día le pedí que quería ser como la gente normal, me molestaba, me sentía intimidada, pero a él no le importaba".

El Comandante, como muchos lo llamaban, murió en noviembre de 2013, a sus 45 años. Fue por un paro cardíaco después de una masiva hemorragia en el estómago. Fort había sido internado para ser tratado por una fractura femoral además de complicaciones de una lesión en su columna y otra en la rodilla.