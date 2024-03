El polémico audio que Manu Urcera le envió a la hija de Nicole Neumann y desató un escándalo

La polémica entre la familia Cubero y Neumann viene desde el año pasado. Pero recientemente, se filtró en las redes sociales un audio de Manu Urcera en el que trata de una manera extraña a la hija mayor, Indiana, del ex jugador de fútbol Fabián Cubero y su relación con Nicole Neumann.

El audio es de mediados del año pasado, en ese momento, Indiana ya había decidido irse a vivir con la familia de su padre. Es decir, con Fabián Cubero y Mica Viciconte, pareja con la que actualmente comparten una hija. Indiana había tomado esta decisión en el 2022 por motivos que no habían quedado claro en aquel entonces.

Nicole Neumann, Manu Urcera e Indiana.

En el audio que salió a la luz en el que Urcera maltrata a la hija de Neumann y Cubero se escucha lo siguiente: “Sos una mediocre. Así no vas a llegar a ningún lado”. Esto le habría dicho el reconocido piloto de automóvilismo cuando la joven nada mas tenía 15 años.

En medio del escándalo, Fabián Cubero fue consultado sobre el problema y fue muy drástico con su respuesta dijo: “No, no, yo no tengo nada que hablar con nadie. No, yo lo único que tengo que hacer es hablar con mi hija”. Y también culminó diciendo "no estoy pensando en eso, estoy enfocado en mi familia con Luca y Mica, y mis hijas. No estoy enfocado en otra cosa”.

Fabián Cubero y Mica Viciconte actualmente viven con Indiana. Foto: @fabiancuberooficial

Al parecer, todo lleva a descubrir por que la decisión de la adolescente de vivir con su padre es inamovible. Además, en el último tiempo, hemos podido ver que también la joven se ausentó de algunos viajes familiares.