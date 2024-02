El trucazo definitivo para descongelar tu freezer

Mantener los electrodomésticos limpios y como nuevos no es una tarea fácil, ya que son herramientas que utilizamos en nuestro día a día. Igualmente, por esta misma razón, se vuelve impresindible mantenerlos completamente desinfectados y en buenas condiciones, porque los usamos para cocinar productos que ingerimos. Y además, el incorrecto mantenimiento puede hacer que los estropeemos y comprar uno nuevo no es para nada barato.

Entre esto, la limpieza en particular de la heladera es una ardúa tarea. Aunque no es algo que tenemos que hacer todos los días, aproximadamente una vez al mes debemos procurar realizar una limpieza profunda del congelador. Aunque pienses que tienes que esperar mucho tiempo hasta poder limpiarla para que se descongele o que tienes que picar el hielo, hay un método mucho más fácil que no te llevará más de 10 minutos.

La importancia de descongelar la heladera radica en que, cuando estas capas de hielo cubren las paredes, el motor debe trabajar más para alcanzar las mismas temperaturas. Foto: Shutterstock

El trucazo para descongelar y limpiar el freezer

Este gran truco es conocido por las abuelas pero no ha tardado en viralizarse en diferentes redes gracias a su gran efectividad. Para descongelar la heladera de forma fácil, debemos calentar un poco de agua en una cacerola. Una vez que empiece a hervir, la meteremos dentro de nuestro congelador, cerraremos la puerta y esperaremos alrededor de diez minutos a que esta haga su efecto.

Algo muy importante a tener en cuenta cuándo realices este truco: asegúrate de que la heladera o congelador este desenchufada. Pasado los 10 minutos podemos abrir el congelador y notaremos que el exceso de hielo ya se encuentra derretido, formándose agua que podemos retirar fácilmente con ayuda de un trapo y de paso realizaremos una limpieza.

La descongelación debe hacerse adecuadamente para evitar la multiplicación de bacterias. Foto: Shutterstock

Luego, el resto de hielo que se haya quedado en las paredes del congelador resultará mucho más fácil de retirar. Para evitar que el agua caiga y manche el suelo, deberás colocar bayetas en la parte delantera del congelador antes de cerrar la puerta.