Romina Malaspina encantó a sus admiradores con una foto con plano picado

Romina Malaspina se hizo famosa gracias a Gran Hermano, el reality que hoy se emite en Telefe y que encierra a un grupo de personas desconocidas para que convivan y sean observados las 24 horas del día. En esa época, según contó a Intrusos, ella comía mucho y engordó. "Afuera me criticaron mucho por eso, aunque no sé por qué. Después empecé a amigarme con eso", señaló en la entrevista.

Romina Malaspina cuando ingresó a Gran Hermano

"Después volvió a subir mucho de peso en otro reality que hice en Chile y bajé mucho en otro que hice en España, de una manera que no era saludable. A partir de ahí me empecé a alimentar muy bien. Estudié nutrición y empecé a comer sano", añadió.

Luego, se refirió a las cirugías estéticas que se hizo tiempo después de salir de la casa más famosa de la TV. "No es que no estaba conforme con mi cuerpo. Pero sí tenía cosas que podía mejorar, tenía la posibilidad y lo hice. Me animé y lo hice", expresó.

Malaspina reapareció en la televisión argentina en 2020. Lo hizo en uno de los noticieros de Canal 26 y su cambio físico dio mucho de qué hablar. Además, las prendas que, diariamente, elegía para brindar el reporte de noticias sorprendieron a los televidentes.

Hoy está alejada de las cámaras pero es muy activa en las redes. En Instagram, Romina Malaspina cuenta con miles de admiradores que están pendientes de todo lo que comparte. Ahora, subió una fotografía con plano picado que encantó a sus seguidores.