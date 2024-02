La tierna foto de Coti Romero que derritió el corazón de sus seguidores

Claro está que Coti Romero no se queda callada. Un par de semanas atrás, no se guardó lo que pensaba y apuntó contra Yuyito González por la entrevista que le realizó al actual presidente de la República Argentina Javier Milei porque señaló que "se lo quiso levantar".

La actriz no vaciló en responderle. “No sé qué va a ser de tu destino artístico, pero quiero ver si vos dentro de 40 años, no cuatro meses, bebé, le hacés una entrevista al Presidente de la Nación como yo le hice. Perdoname, mamita”, disparó Yuyito.

Ante esto, Coti manifestó: "Prefiero no hacerle una entrevista a nadie si voy a hacer una entrevista de ese calibre, haciendo sentir incómodo al Presidente, hablando todo el tiempo de mí y queriendo levantármelo".

Coti Romero se hizo conocida gracias a Gran Hermano

"No sé por qué me tira sus años de trayectoria por la cabeza. Nos olvidamos de dónde salimos: ella borró todo su pasado. ¿Se olvida de lo que pasó antes?", sumó en LAM y siguió: "Ella dijo que yo hace prácticamente cuatro meses que estoy en el medio. Y tiene razón. Por eso, no la conocía y tuve que googlear su nombre. Y lo que me apareció fue que se quiso levantar al presidente de la Nación, que tuvo un amorío con Menem, que hizo fotos desnuda en Playboy por plata. Si eso no es buscar fama...".

Pero Coti Romero no solo llama la atención por sus peleas mediáticas, sino también por el contenido que sube en su cuenta de Instagram. Recientemente, compartió una tierna foto que derritió el corazón de sus miles de seguidores.