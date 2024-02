Netflix: la serie de culto que regresó a Netflix y que te hará reír como pocas

El streaming llegó para cambiar la vida de todos. Ahora cuando uno está aburrido puede recurrir a Netflix para pasar el rato aprendiendo a través de algún documental o riendo con alguna serie o película. Sí es cierto que buscar una buena producción puede ser todo un desafío, pero por suerte, ya no tendrás que preocuparte por ello.

El gigante de la N roja renueva su catálogo todo el tiempo. Mes a mes, Netflix agrega nuevas series y películas. Algunas son producciones nuevas mientras que otras son películas o programas de culto. Desde que aparecieron otras plataformas como Disney+, Amazon Prime o HBO Max, Netflix se vio un poco alterado.

Esta serie cuenta con sarcasmo y humor negro. Foto: Archivo.

Muchas compañías comenzaron a negociar los derechos de series y películas y Netflix fue perdiendo varias estrellas de su catálogo. Sin embargo, la plataforma de streaming nunca bajó sus brazos ya que poco a poco ha recuperado algunas producciones como Orgullo y prejuicio.

La serie que debes ver en Netflix

Otra de las tantas series que ha reconquistado es Dr. House. Las producciones sobre medicina son todo un éxito. Algunas como The good doctor o Anatomía según Grey han dejado su huella dentro de la industria televisiva al igual que los episodios del mítico doctor House.

Es por eso que esta serie no podía perderse y Netflix decidió incluirla entre sus estrellas. House no es un médico convencional. De hecho este personaje no destaca por sus habilidades sociales pero sí por su gran inteligencia e ingenio. Puede que House te parezca una persona un poco mala pero en su trabajo es brillante.

Esta serie tiene 8 temporadas. Foto: Archivo.

House es un médico experto en enfermedades complejas. A partir de pequeñas señales como tos, respiraciones, parpadeos puede descubrir una enfermedad letal. Y a pesar de que tenga un carácter poco amigable, casi siempre todos terminan queriéndolo porque sus diagnósticos son acertados.

Esta serie está protagonizada por Hugh Laurie acompañado por las interpretaciones de Lisa Edelstein, Omar Epps, Jennifer Morrison, Olivia Wilde y Jesse Spencer. Dr. House fue un programa con un gran reconocimiento mundial. Y su legado persiste hasta el día de hoy en otras series de la misma temática.