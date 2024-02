Mirá cómo lucen estas celebridades en condición de pobreza, según la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial no deja de sorprendernos y de plantearnos escenarios realistas con situaciones imposibles. Artistas visuales desarrollan sus capacidades creativas con ayuda de aplicaciones creadoras de imágenes con inteligencia artificial y sorprenden al mundo entero.

En este caso, el artista Will Martins compartió a través de su Instagram @arteficialismo, una serie de imágenes en las que podemos ver las personas más millonarias del mundo en contexto de pobreza. El artista acompañó el carrusel de fotografías “celebridades que lo perdieron todo y ahora viven en una favela brasileña”, y mostró las imágenes de Lionel Messi, Angelina Jolie, Donald Trump, Beyoncé, Keanu Reeves o el Papa Francisco, entre otros.

Así luciría Angelina Jolie en contexto de pobreza. Foto: @arteficialismo

Las imágenes muestran un hiperrealismo increíble. Debido a este gran poder de la inteligencia artificial, debieron crearse aplicaciones para detectar si imágenes son completamente verdaderas o no. Por ejemplo, SynthID es una herramienta que creó Google que detecta imágenes generadas por IA. Otra opción sería AI or Not, una web que permite cargar una imagen y comprobar si se generó mediante IA

Entre los más destacados se encuentra Angelina Jolie, cuya fortuna se estima que supera los 120 millones de dólares, pero por estas imágenes podemos ver como sería si hubiera nacido en un barrio humilde de Brasil. Otra celebridad que se destaca es el polémico boxeador Mike Tyson que se estima llegó a tener una fortuna de hasta $300 millones de dólares.

Se estima que la fortuna de Mike Tyson superó los $300 millones de dólares. Gracias a la Inteligencia Artifical podemos ver cómo luciría en la pobreza. Foto: @arteficialismo

Además de estas famosas celebridades, el artista se animó a probar con políticos como Trump, Obama o grandes empresarios mundiales como Elon Musk. Si queres conocer más sobre el trabajo de este artista y su creación de imágenes con Inteligencia Artificial, te recomendamos que visites su sitio.