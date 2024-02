Coti Romero de vacaciones con su familia en la playa: la ex gran hermano conquista Brasil

Coti Romero, conocida por ser una de las participantes más polémicas de la penúltima edición de Gran Hermano y por su participación en el Bailando 2023, disfruta de una merecidas vacaciones en Brasil. La mediática se encuentra junto a sus familia en las playas de Meia Praia.

En su Instagram con más de 2,7 millones de seguidores, la influencer comparte diariamente fotografías desde la arena blanca que caracteriza las hermosas playas del país vecino. Allí se la puede ver disfrutando junto a sus padres, hermanos, haciéndo graciosos juegos de verano cómo la pirámide humana.

Coti se encuentra con su familia en Meia Praia. Foto: @cotyrommero

También Coti aprovechó el verano para recambiar su look y se la puede ver con unas trenzas que irradian estilo y personalidad. Muy acorde con el destino elegido para sus vacaciones. Además, la mediática luce muy relajada y alejada de los conflictos que la rodearon el año pasado, para recargar energía.

Todas las fotografías enamoran a sus seguidores en Instagram y rápidamente superan los 200 mil me gusta. Además, cosecha miles de comentarios que halagan su belleza natural, "Coti no podes ser más linda", "Todo te queda bien", son algunos de los comentarios más comunes en el muro de la ex Gran Hermano.

La influencer disfruta de las playas de Brasil con un look veraniego. Foto: @cotyrommero

Desde las playas de Brasil, la influencer también comparte fotografías que les piden sus fans al encontrarséla en el país vecino. Las playas paradisíacas que ofrece este país son únicas y elegidas por decenas de celebridades para descansar y renovarse para el próximo año.