Catherine Fulop llamó la atención en la red con este video

Una vez más, Catherine Fulop llamó la atención de todos en la red con un video. En Instagram, Fulop tiene más de tres millones de seguidores que están pendientes de lo que comparte. "No soy nadie sin la tecnología. No me se el teléfono de mis hijas", redactó junto a las imágenes que se llenaron de corazones y comentarios.

"Si me quedo sin batería y no tengo cargador, me regreso en Uber jajajajajajaja", "Pues definitivamente tienes toda la razón Cathy bella. Que horror cuánta dependencia al celular", "Ay sos tan lo más" y "Me hacés reír tanto", son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer.

Mira el video de Catherine Fulop

Fulop es una gran actriz que se hizo conocida, a fines de la década del '80, gracias a su protagónico en la telenovela Abigail. La ficción contaba la historia de la hermosa, caprichosa y única hija de un acaudalado hombre de negocios que se enamora del profesor que le imparte clases de literatura en el colegio San Lázaro.

Fue transmitida por RCTV y se basó en la idea original de Inés Rodena. Fue escrita por Elizabeth Alezard, Alberto Gómez, Mariana Luján, Amparo Montalva y María Helena Portas. Tito Rojas fue quien la dirigió.

Catherine Fulop participó en grandes producciones televisivas como actriz

Junto a Fulop, integraron el elenco Fernando Carrillo, Hilda Abrahamz, Roberto Moll, Rosita Vásquez, Guillermo Ferrán, Virginia Urdaneta, Dalila Colombo, Manuel Carrillo, Hylene Rodríguez, Gledys Ibarra, Romelia Agüero, Marisela Buitrago, Roberto Lamarca, Ileana Jacket y Ricardo García, entre otros.