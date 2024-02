Coti Romero y unas fotos en la playa que no pasaron desapercibidas

Coti Romero saltó a la fama gracias a su participación en la edición anterior de Gran Hermano. Su paso por el reality que conduce Santiago del Moro en Telefe dio mucho de qué hablar. Adentro de la casa conoció al amor e inició un romance con Alexis "El Conejo" Quiroga.

Coti Romero y El Cone Quiroga

Este fin de semana, El Cone estuvo como invitado en la mesaza de Juana Viale y confesó: "Fui el que más sexo tuve dentro de la casa". Y sobre su experiencia, relató: "Fueron crueles en Gran Hermano porque al principio nosotros nos tapábamos la cabeza para tener sexo y después nos pusieron leyes de que no nos podíamos tapar la cara”.

Sobre cómo hacía para zafar de la prohibición, indicó: "Yo me ponía el pelo de ella en la cara para que no se me viera porque yo me imaginaba a mis viejos… Con mi viejo no hay problema, el tema era mi mamá y mi hermana en casa".

Luego, Quiroga reconoció: "Gracias a Dios Telefe nos cuidó muchísimo en lo que se veía para el exterior. No mostraron cada vez que uno tuvo sexo, solo las primeras veces".

Al salir de la casa, el romance no prosperó y cada uno siguió su camino. Hoy, Coti Romero está paseando en Brasil y desde allí compartió contenido que no pasó desapercibido. La bella correntina subió a Instagram una serie de fotos en la playa que se llenaron de corazones.