Tecnología: despidete de los ladrones con este truco para iPhone

Apple es una de las mejores marcas de tecnología. La empresa de la manzana mordida tiene una increíble cantidad de productos de gran calidad, con procesadores veloces y muy eficientes, entre ellos el iPhone. Pero aún no pueden escapar de los ladrones de datos y dispositivos, o al menos eso es lo que creíamos.

Con la actualización de Apple también podrás agregar otras funciones a tu iPhone. Foto: Archivo.

Este es un truco que puedes aplicar en tu iPhone para evitar que un asaltante lo utilice. Por el momento, los usuarios de Apple pueden buscar su dispositivo por medio de iCloud, pero esto no es una garantía. Muchas veces ha sucedido que iCloud no funciona como debería y como consecuencia, no puedes hallar tu iphone.

El truco para que tu iPhone esté seguro

Pero existe una nueva actualización que puede dejarte más tranquilo. Se llama Stolen Device Protection. Actualmente, quienes cuentan con iOS 17.3 ya pueden disfrutar de sus funciones. Esta actualización promete dificultar a los ladrones la restauración de un iPhone y parece que ha dado resultados.

Apple solo pide dos datos biométricos: la huella dactilar y tu rostro. Foto: Archivo.

En la actualidad, Apple pide a algunos usuarios un código de seguridad de entre cuatro o seis dígitos. En algunos smartphones se utiliza Face ID para mayor seguridad. Y aún así, muchos ladrones han descifrado cómo reiniciar un iPhone para luego venderlo o robar información.

Pero la nueva actualización pedirá otro tipos de datos biométricos. Esta actualización surgió luego de una alerta por parte de The Wall Street Journal en la cual informaron sobre estafas en las que los delincuentes se hacían amigos de sus víctimas y luego los espiaban para robarles las contraseñas de los móviles. Además, la actualización trae nuevas funciones de localización.