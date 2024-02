Entrenamiento en casa: prueba este cardio y consigue la figura que siempre quisiste

Si alguna vez soñaste con tener un six pack marcado o una figura esbelta puede que existe una forma de conseguirlo. Para poder cumplir con tu objetivo es necesario un entrenamiento completo y exigente. No solo debes incluir algún ejercicio de abdominales sino que tienes que incorporar una rutina de cardio.

Los ejercicios de este tipo son excelentes para mejorar la salud en general. Ellos te ayudarán a bajar de peso, acelerar tu metabolismo y prevenir enfermedades cardiovasculares. El cardio también te hará ganar resistencia y trabajará todas las partes de tu cuerpo.

Puedes buscar una rutina de ejercicio en canales de YouTube. Foto: Archivo.

El ejercicio que debes incorporar a tu entrenamiento

Este entrenamiento es corto pero intenso y eso es lo que dará resultados positivos. Esta rutina no se trata de realizar 100 burpees o 150 jumping jacks. Al contrario, tan solo es un ejercicio y no necesitas más de 10 minutos. El secreto es saltar la cuerda entre 10 y 15 minutos.

Se ha comprobado que hacer este movimiento con frecuencia es mucho más efectivo que correr por 30 minutos. Según Research Quarterly for Exercise and Sport, los ejercicios pliométricos, es decir, aquellos que necesitan de coordinación, agilidad, velocidad y resistencia son más eficaces que el running.

Este ejercicio mejora la densidad ósea. Foto: Archivo.

Ahora sabes el secreto de muchos para estar en forma y de seguro nunca pensaste que fuera tan sencillo. El cardio es una de las mejores maneras de ejercitar tu cuerpo y puedes combinarlo con ejercicios de fuerza para ver resultados increíbles. Solo recuerda consultar con un profesional si tienes alguna molestia o condición de salud específica.