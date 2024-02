Descubre cómo utilizar al máximo los beneficios de la lavanda en tu cocina

Tener lavanda en el jardín puede traer muchísimos beneficios. Esta planta aromática es conocida por ser utilizada en diferentes ámbitos como cosmética, decoración y medicina. Además, se destaca por su belleza y sus hermosas flores de color violeta. Su aroma único también la hace una planta que sirve para aromatizar los lugares y brindar calma y tranquilidad.

Entre los beneficios que nos brinda la lavanda, se encuentra que nos ayuda a conciliar el sueño. También contiene propiedades sedantes que ayudan a reducir la ansiedad. Otro de los beneficios que nos aporta si la usamos en aceites, es que es antiinflamatoria. Tiene propiedades que nos ayuda a tratar dolores musculares.

La planta de lavanda se utiliza para reducir el estrés y la ansiedad, disminuir la tensión arterial y facilitar el sueño. Foto: Shutterstock

Cómo usar la lavanda en la cocina

Antes de utilizar esta planta en tu cocina, debes asegurarte de que no este rociada por pesticidas. Para esto, lo ideal es utilizar de tu propio jardín y cultivo. Si no tienes, plantar una no quiere muchos cuidados y es relativamente fácil. Debes ir a un vivero y adquirir las semillas.

Para tus platos, puedes utilizarla complementandola con otras hierbas como el romero, el tomillo o la salvia, puesto que la lavanda es una planta aromática pariente de estas y combina a la perfección. También es un sabor que queda bien junto al orégano. Pero debes tener cuidado ya que el sabor es algo amargo y muy fuerte por lo que debes utilizarlo en pequeñas cantidades.

Utiliza la planta de lavanda combinada con otras hierbas como romero y tomillo. Foto: Shutterstock

También este ingrediente es bueno cuándo se utiliza en infusiones. Tiene un buen sabor y produce efectos calmantes. Es bueno ingerirlo cuándo tienes dolor de cabeza o si sufres de insomnio y andiedad. También hace bien a la salud cuando necesitas algo para la eliminación de gases.