Así de hermosa luce Shakira a sus 47 años

Shakira, la estrella colombiana del pop, ha cautivado al mundo con su talento musical, carisma y estilo único a lo largo de una carrera que abarca décadas. Nacida el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia, Shakira comenzó su carrera en la industria de la música desde muy joven, lanzando su primer álbum a los 13 años.

A lo largo de su carrera, Shakira ha demostrado su versatilidad como artista, explorando una amplia gama de géneros musicales que van desde el pop y el rock hasta la música latina y el reggaetón. Su estilo distintivo, que combina letras poéticas con ritmos contagiosos y fusiones de géneros, ha ganado el reconocimiento tanto de críticos como de fans en todo el mundo.

Uno de los hitos más destacados en la carrera de Shakira fue el lanzamiento de su álbum "¿Dónde están los ladrones?" en 1998, que incluyó éxitos como "Ciega, sordomuda" y "Ojos así", y le valió reconocimiento internacional. Sin embargo, fue su álbum "Laundry Service" en 2001, con sencillos como "Whenever, Wherever" y "Underneath Your Clothes", el que la catapultó a la fama mundial y consolidó su posición como una de las artistas latinas más influyentes de la industria musical.

A lo largo de su carrera, Shakira ha vendido millones de discos en todo el mundo, ha ganado múltiples premios Grammy y ha colaborado con algunos de los artistas más destacados de la música, incluidos Beyoncé, Alejandro Sanz y Carlos Vives. Además de su éxito en la música, Shakira también ha incursionado en la actuación, la filantropía y los negocios, demostrando su versatilidad y talento en una variedad de campos.