Nati Jota conquistó corazones desde el gimnasio

Nati Jota es muy activa en las redes sociales. Tanto en Instagram, como en Twitter, tiene miles de seguidores que la llenan de mensajes. Si bien muchos de ellos son expresiones de cariño, hay otras que no tanto. "Cada día aprendo cómo lidiar con eso. A veces me ofusca un poco, porque siento que recibo un hate medio desmedido por chistes o comentarios que claramente no tienen una intención negativa", reconoció en una entrevista con Perfil.

Y, Nati Jota, agregó: "Quizás muchas otras personas hacen los mismos comentarios y se los dejan pasar. Pero es parte del combo que me toca a mí. La mayoría de las veces elijo quedarme con lo bueno de mi trabajo y con los comentarios buena onda y constructivos".

Acerca de cómo se maneja en el trabajo, indicó: "Siempre trato de ser fiel a lo que pienso y siento, en el marco de no herir a nadie y de no transmitir algo particularmente negativo. Ya van ocho años que trabajo en esto y lo tengo súper incorporado. Por supuesto, hay líneas más finas en las que suelo decidir ser fiel a mí misma, por más que piense que algo que diga puede generar algo".

Sumó: "Es como si yo hubiera firmado un contrato conmigo misma que dice que si no estoy hiriendo a nadie y considero que el comentario no es nocivo, lo digo igual. De hecho, suelo sentirme muy incómoda cuando, por alguna razón, no conviene que diga algo. Aunque algunas veces, quizás, sería más útil no decir lo que pienso".

