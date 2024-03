El trucazo para quitar el sarro del inodoro

Uno de los principales enemigos de los fanáticos a la limpieza del hogar es, sin lugar a dudas, el sarro. Se trata de la acumulación mineral dura y desagradable que se forma en lugares húmedos donde corre mucha agua dura con minerales. Y el baño es uno de esos lugares.

De acuerdo con el sitio PureWater, el agua dura contiene altos niveles de calcio y magnesio, que se depositan en las superficies cuando el agua se evapora. Como si fuera poco, estos minerales se combinan con bacterias y restos de jabón para formar una capa resistente y difícil de eliminar, formando, así, el famoso sarro.

El sarro no solo es antiestético, sino que también puede obstruir los conductos de agua y provocar problemas de funcionamiento en el inodoro. Además, puede representar un riesgo para la salud por su fusión con las bacterias que llegan, a diario, a sitio como el baño.

Mira el video de cómo eliminar el sarro

Es por eso que, en esta oportunidad, revelamos un truco para combatir el sarro en el inodoro. Para esto, la experta en limpieza, Maestra Jacobina, aconsejó el uso de la piedra pómez. Esa roca volcánica ayuda a eliminar las manchas de sarro, sin dañar la porcelana del inodoro.

En el procedimiento de limpieza, es necesario usar guantes para el aseo del inodoro, sin importar si se lavará la parte externa, o la interna con agua. Enseguida, puedes pasar la piedra pómez en la zona con sarro o manchas. Una vez que termines de pasar la piedra pómez, puedes proceder a presionar el botón de drenaje y ver cómo la suciedad y el sarro se van con el agua.

Al ver el video en TikTok, los usuarios le agregaron al a creadora de contenidos por revelar el truco que estaban esperando. “También se quita con lija de agua y no se raya la porcelana”; “por usted cada vez me hago más independiente, es lo máximo”; “Con una lija de agua súper fácil y rápido y no raya; sirve para los lavabos”; “Muchas gracias por el consejo”; “muchas gracias maestra por sus consejos”, decían algunos usuarios.