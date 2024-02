Romina Malaspina es una de las ex Gran Hermano que más activa está en Instagram y que también más alboroto genera. Sus admiradores están pendientes de todo lo que sube y llenan sus publicaciones de corazones y comentarios.

Ahora, la joven marplatense le permitió a sus seguidores despejar dudas sobre ella y uno de los internautas quiso saber cuántos tatuajes tenía y si se haría más. "Los acabo de contar porque no me acordaba. Tengo 8 y si me haría varios más", contestó ella junto a una fotografía que no pasó desapercibida.

Cuántos tatuajes tiene Romina Malaspina

Malaspina se hizo conocida en Argentina por haber ingresado a la casa más famosa de la televisión en 2015. Luego, participó en realities similares en otros países. En Chile fue parte de Doble Tentación y fue expulsada por agredir a una compañera. En España ingresó a Supervivientes, la versión española de Survivor. Este ciclo reúne un grupo de personas que es abandonado en una región aislada y debe sobrevivir a condiciones adversas.

Romina Malaspina en Gran Hermano

En 2020 regresó a la TV local y estuvo al frente de un noticiero de Canal 26. Muchos la criticaron por las ostentosas vestimentas que elegía para salir al aire y ella hizo oídos sordos a las críticas. En la actualidad, Malaspina se dedica a la música y trabaja como DJ. En sus redes comparte varios de sus trabajos y sus admiradores quedan fascinados.

El año pasado estuvo en El Bailando. A diferencia de lo que creía, su paso por el certamen no fue muy largo y quedó descontenta al quedar afuera del concurso que conduce Marcelo Tinelli en la TV.