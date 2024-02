Netflix: la miniserie de suspenso que te dejará con los pelos de punta

Netflix se destaca como una plataforma de transmisión líder al ofrecer una amplia variedad de contenidos que satisfacen los gustos de diferentes audiencias. Para aquellos que buscan un escape humorístico, el género de comedia en el gigante del streaming presenta una amplia gama de opciones. Desde sitcoms clásicas hasta comedias originales, los usuarios pueden sumergirse en mundos llenos de risas y entretenimiento ligero.

Por otro lado, para aquellos que prefieren la emoción y la intriga, el género de suspenso en Netflix ofrece un viaje emocionante. Desde series de suspense psicológico hasta películas llenas de giros inesperados, los amantes del suspenso encuentran una abundancia de opciones para mantenerlos al borde de sus asientos. La plataforma ha apostado por producciones originales de calidad en este género, atrayendo a audiencias que buscan experiencias intensas y misteriosas.

'Venir del frío' es una miniserie de misterio y suspenso. Imagen de Netflix.

En esta ocasión, traemos una recomendación que sigue en la línea de este último género mencionado. Se trata de una miniserie que cuenta con ocho episodios cuya duración es de 45 a 50 minutos cada uno. 'Venir del frío' es una producción que cuenta con elementos de ciencia ficción, misterio, suspenso, acción y aventura.

La sinopsis oficial de Netflix relata: "Tras ser descubierta, una exespía rusa debe compaginar su vida familiar como madre soltera y sus habilidades únicas de transformación para vencer a un insidioso enemigo". La miniserie gira en torno a Jenny, una madre soltera de Nueva Jersey que debe elegir entre poner en peligro a su familia o volver a su pasado como agente rusa de bioingeniería.

Mira el video

'In from the cold', el título original en inglés, es una serie estadounidense creada por Adam Glass. Esta historia puede resultar muy atractiva para quienes disfrutan de los thrillers de espionaje y del género de suspenso. Si te gustaría arrancar una nueva serie y no sabes qué propuesta elegir, 'Venir del frío' es la opción ideal para ti.