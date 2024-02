Igual que Julieta Poggio, Coti Romero y Romina Uhrig, Romina Malaspina saltó a la popularidad gracias a Gran Hermano. Fue en 2015 cuando la joven marplatense participó en el reality que hoy conduce Santiago del Moro en la pantalla de Telefe.

Fue parte de otros programas similares en Chile y España y en 2020 regresó a la TV argentina para brindar el reporte de noticias en Canal 26. Lo sorpresivo fue su cambio físico. "No es que no estaba conforme con mi cuerpo. Pero sí tenía cosas que podía mejorar, tenía la posibilidad y lo hice. Me animé y lo hice", reveló en una entrevista con Intrusos.

Y agregó: "Subí mucho de peso en otro reality que hice en Chile y bajé mucho en otro que hice en España, de una manera que no era saludable. A partir de ahí me empecé a alimentar muy bien. Estudié nutrición y empecé a comer sano".

Romina Malaspina y unas nuevas fotos que se llenaron de corazones

En la actualidad, Malaspina es una de las figuras argentinas que más activa se muestra en Instagram y sus admiradores quedan fascinados cada vez que sube nuevo contenido.

Romina Malaspina en Instagram

Ahora, compartió nuevas fotos que se llenaron de corazones. "Fit check", redactó Malaspina junto a las fotografías. "Sos magia, sos hermosa, sos fuerte, sos valiente, sos poderosa, sos increíble. Sos todo lo que está bien. Te amo, te honro, te venero. Gracias, gracias, gracias", le escribió un usuario.