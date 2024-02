Mascotas: esto es lo que sucederá si le das jamón a tu perro y de seguro te tomará por sorpresa

Una mascota es como nuestra mejor amiga y a veces queremos consentirla con un poco de comida. Hay muchos que alimentan a su perro desde su propio plato y otros que apartan restos de su comida para enseñarles algunos trucos. Pero hay algo que de seguro no sabías y que es muy importante que conozcas para proteger a tu can.

Como muchos sabrán, hay una serie de alimentos peligrosos para los perros y es necesario que los evites a toda costa. Dentro de la lista de comidas prohibidas para mascotas tienes que incluir el jamón. Es cierto que los canes adoran estos alimentos pero lo cierto es que puede ser perjudicial para su salud.

¿Sabías que los perros pueden sentir celos cuando sus dueños están con otros animales o personas? Foto: Archivo.

Esto es lo que tienes que saber sobre la alimentación de tu perro

El jamón no tiene que ser ingerido por un perro ya que contiene ingredientes que no son seguros. Este tipo de carne tiene un contenido relativamente alto de grasa y sal, lo que puede causar graves problemas de salud a algunos perros, sobre todo trastornos gastrointestinales, como vómitos, diarrea, pancreatitis.

A su vez, el jamón contiene condimentos, aditivos o huesos que son difíciles de procesar para nuestros pequeños amigos peludos. Los huesos pueden ocasionarles problemas respiratorios, dañar su estómago con pequeñas astillas o intoxicarlos con condimentos como el ajo y la cebolla.

La nariz del perro está húmeda, porque así puede absorber mejor los químicos aromáticos del ambiente. Foto: Archivo.

Por todas estas razones es que no debes alimentar a tu can con este tipo de carne. Es mejor que ingiera su alimento diario y que cuando lo quieras premiar compres algunos caramelos para perro. Estos son snacks probados y que no dañarán la salud de tu mascota en lo absoluto.