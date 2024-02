Aitana brilla en la Milan Fashion Week con un look revelador

Aitana está pisando fuerte en la industria de la moda, además de la música y actuación, gracias a su vínculo con la mismísima Donatella Versace. Esta semana, la cantante de tan solo 24 años se hizo presente en la Milan Fashion Week, un encuentro de moda que reúne a los mejores diseñadores del planeta, con las modelos capaces de llevar sus prendas, y Aitana fue una de ellas.

La artista española viajó a Italia de la mano de Versace para ver las tendencias del Otoño/ Invierno 2024-2025. ¡Está en la cima! Es más, en estos días, Aitana supo compartir detalles de su increíble viaje en las redes sociales como Instagram, donde reveló lo bien que la está pasando al lado de las celebridades que siempre admiró.

Para la intérprete de "Los Ángeles", lo mejor de toda la experiencia fue conocer a la mismísima Anne Hathaway, que también fue de la mano de Versace. "Antes de poner nada sobre el show de @versace (que ha sido completamente increíble) necesitaba compartiros esto porque literalmente estoy llorando desde entonces, os quiero. En serio sigo en shock. Amo a Anne Hathaway, se lo he dicho", escribió Aitana en las redes.

Aitana lució un vestido de Versace en Milan Fashion Week. Foto: Instagram

La diva, que lució un look total black, subió a las redes el video en el que se la ve charlando con la "princesa de Genovia", causando furor en las redes. Pues, se la puede escuchar a Anne halagando la belleza y el estilo de Aitana, al decirrr: “You look like the cutest thing ever” ("Te ves como la criatura más tierna del mundo”, en inglés).

Mira el video del encuentro entre Aitana y Anne

Por supuesto, la expareja de Sebastián Yatra le agradeció a la estrella de Hollywood y supo elogiarla, también. En Instagram, sus seguidores comentaron: "PRÓXIMO CONCIERTO EN GENOVIA!”; “la vida de Aitana estos últimos días está siendo surrealista wow”; “Un día cantas bang bang una estrofa tarde y siete años más tarde conoces a la princesa de Genovia”; “Y tiene toda la razón!! Disfruta todo lo que la vida te está ofreciendo. Un beso enorme, princesa!”; “Aitana ya te queda algo en la vida por hacer? Digooooo”; “Por dios, Anne me dirige una palabra y no vivo para contarlo. Menos si me sonríe así”; “Mi imperio romano”; “Bueno esto es heavy”; “Me mueroooo”.