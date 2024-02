Netflix: la película de terror y suspenso con Amanda Seyfried que te mantendrá inquieto por 121 minutos

Si bien hoy Netflix es la plataforma de streaming más popular del mundo, comenzó siendo una empresa que solamente ofrecía un servicio de alquiler de DVD a través del correo postal. Fue creciendo y hoy participa tanto en la producción de contenido audiovisual como también en la difusión mundial del material.

Tiene títulos para todos los gustos y edades dentro de su extenso catálogo. Con frecuencia, añade nuevo y sus miles de suscriptores en todo el mundo quedan encantados. Aquí te hablaremos acerca de una película que te mantendrá inquieto por 121 minutos.

La apariencia de las cosas (Things Heard & Seen, su título original) es un largometraje de terror y suspenso estadounidense escrito y dirigido por Shari Springer Berman y Robert Pulcini. Se estrenó en 2021 y está basado en la novela All Things Cease to Appear de Elizabeth Brundage.

La sinopsis oficial de Netflix dice: "Tras dejar Manhattan en busca de una vida más sencilla, una joven mujer descubre que tanto su esposo como su nuevo hogar guardan secretos siniestros".

La historia se centra en Catherine Clare, una restauradora de arte que vive junto a su esposo George y su hija Franny en una casa de campo. Empiezan a sentir una extraña presencia que les da a entender que en su hogar los acompaña un espíritu. Un día, la mujer encuentra una Biblia y descubre una inscripción en la que aparece el árbol geneológico de las familias que vivieron allí. Un nombre tachado al final de la lista es quien está vagando entre ambos mundos y trata desesperadamente de darle a ella una advertencia.

En el reparto están: Amanda Seyfried, James Norton, Natalia Dyer, Rhea Seehorn, Alex Neustaedter, Michael O'Keefe, Karen Allen, Jack Gore, F. Murray Abraham y Emily Dorsch.

