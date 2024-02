No los repitas, estos son los errores que todos cometen al cuidar plantas

Es normal no darse cuenta de la cantidad de errores cotidianos que se pueden llevar a cabo a la hora de cuidar las plantas y flores del jardín. Si bien, la intención casi siempre es buena, y el deseo es ver crecer y florecer a cada especie, en ocasiones, el desconocimiento provoca algunos problemas para la salud de las plantas. A continuación, revelamos cuáles son.

Riego: “Si ves que las hojas de tus plantas se ponen totalmente amarillas, y se van cayendo una tras otra, la planta te está indicando que algo haces mal con el riego”, explica el creador de Huerto Adictos en uno de sus videos. Precisamente, esa pérdida del color de las hojas recibe el nombre de clorosis, y suele aparecer por un desequilibrio constante en el riego.

Para revertir ese problema, el jardinero aconseja dejar de aplicar el riego tradicional por arriba de las macetas. En cambio, asegura que colocar un recipiente con agua por debajo de la maceta, que debe tener aberturas en la base, es lo mejor para que se mantengan húmedas las raíces sin encharcarse. Reponer el agua de una a dos veces por semana, dependiendo del clima y de la planta en cuestión.

Abono: si bien, aplicar abonos ricos en nutrientes es beneficioso para las plantas, no se debe caer en el error de llenarlos de tanto fertilizante, puesto que puede provocar el efecto contrario. En este punto, el jardinero prioriza la aplicación de abonos tan solo una o dos veces al mes, siempre y cuando sea el mismo preparado. Asimismo, no olvides aplicar aquellos que estén recomendados por profesionales y que sean aptos para la planta que lo necesitaría. Si no lo necesita, lo mejor es evitar agregar abonos porque sí.

Ubicación: cada vez que cambiamos de lugar una planta, o las trasplantamos sin que sea necesario, podemos llegar a desestabilizar cada especie. Entonces, es preferible respetar el sitio adecuado para su bienestar, y solo moverlas de lugar cuando lo requiera su tamaño y salud.

Prestarles atención de más: “No hagas caso a las plantas. Entre menos caso le hacemos a las plantas, mucho mejor crecen. Si estamos todo el día preocupados respecto a su bienestar, es más fácil que cometamos errores e imprudencias con ellas”, declaró el jardinero experto. En cambio, el experto aclara que es ideal darles su espacio, un sitio armónico sin mucho ruido y con mucho cariño.