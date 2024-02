Netflix: la miniserie subida de tono de Elsa Pataky que todos quieren ver

Elsa Pataky ha construido una destacada carrera en la industria del espectáculo a lo largo de los años. Conocida por su talento actoral, belleza y carisma, la actriz ha participado en una variedad de proyectos cinematográficos y televisivos en todo el mundo. Desde sus inicios en la industria del cine español, la actriz ha logrado expandir su presencia a nivel internacional.

Además de sus habilidades actorales, Pataky es conocida por su participación en películas exitosas como "Snakes on a Plane" (2006), "Fast & Furious" (2009), y "Fast Five" (2011), donde interpretó el papel de Elena Neves. Su matrimonio con el actor Chris Hemsworth también la ha llevado a formar parte del universo cinematográfico de Marvel, haciendo apariciones en películas como "Thor" (2011), "Thor: The Dark World" (2013), y "Avengers: Endgame" (2019).

Hoy presentamos 'Tidelands' una serie australiana inquietante y dramática. Imagen de Netflix.

La española incursionó en las producciones australianas con "Tidelands". La miniserie, que se estrenó en 2018 en Netflix, es un drama de misterio y fantasía que sigue la historia de Cal McTeer, interpretada por Charlotte Best, quien regresa a su hogar en un pueblo pesquero australiano después de pasar tiempo en prisión. Pataky interpretó a Adrielle Cuthbert, un personaje enigmático y central en la trama.

"Después de diez años tras las rejas, Calliope "Cal" McTeer regresa a Orphelin, donde su hermano Augie lidia con el asesinato de un pescador", relata la sinopsis oficial de Netflix. El regreso de la exconvicta destapa una larga y silenciosa historia de conspiración en torno a drogas, asesinatos y sirenas.

La trama de "Tidelands" se desarrolla en un entorno marino único, donde se mezclan mitología, magia y suspenso. La serie exploró temas de lealtad, traición y el choque entre el mundo humano y el mundo de las sirenas. Elsa Pataky aportó su talento y presencia magnética al elenco, entregando una actuación convincente que contribuyó al atractivo de la miniserie.