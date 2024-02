Coti Romero posó para la cámara, deslumbró con su belleza y se llenó de corazones

Una de las concursantes de la anterior edición de Gran Hermano que supo bien cómo instalarse en los medios es Coti Romero. También su ex pareja, Alexis "El Conejo" Quiroga, quien acaba de lanzarse como cantante. Si bien la relación, para ambos, es un tema superado, todos especulan que el primer tema que sacó el cordobés está dedicado para ella. Ambos desmintieron los rumores y no se hicieron cargo de los comentarios ajenos.

Coti Romero y El Conejo Quiroga

Sin embargo, la letra parece reflejar la historia de amor que vivieron. "Ya no me interesa lo que piensas. Ya no me interesa a quién besas. Ya no tengo ganas de intentar otra promesa. Ya no me interesa lo que sientes. Ya no importa que tengo pendiente. Es que ya no eres la verdad, eres la que miente", arranca la canción.

Y sigue: "Ahora busco melodías en los labios de otro cuerpo. Ando buscando un amor, un amor que me ame en serio. Tú te enamoraste de lo que eras a mi lado, tú nunca me quisiste sin embargo yo te he amado".

"Tú te enamoraste de lo que eras a mi lado, tú nunca me quisiste sin embargo yo te he amado. No te enamoraste de mí ni de mis manos (...) Ya no eres el suspiro en mis poemas. Ya no eres la que escucha la manera. Ya no quiero ser capaz nena ni un minuto más, de entregar mi vida entera", indica el estribillo.

Inquieta, ahora la que llamó la atención de todos fue Coti Romero, quien se hizo un pequeño cambio de look y reapareció en LAM. En Instagram compartió fotografías posando para la cámara, deslumbró con su belleza y se llenó de corazones.