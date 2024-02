Grandes y chicos disfrutan por igual de Netflix. Es que en la popular plataforma de streaming hay maravillosos títulos para todos los gustos y edades. ¿Aún no te decides por un solo título? Aquí te recomendamos una película dramática que es para mayores de 13 años y en la que actúa Emma Watson.

Las ventajas de ser invisible (Las ventajas de ser un marginado, en España o The Perks of Being a Wallflower, en su idioma original) es un film de 2012 basado en la novela homónima de Stephen Chbosky publicada en 1999.

La sinopsis oficial de Netflix dice: "Un tímido estudiante de nuevo ingreso lucha contra la depresión, la muerte de su mejor amigo y el amor en esta historia de crecimiento y compromiso".

El drama con Emma Watson que está en Netflix y te mantendrá cautivo frente a la pantalla por 102 minutos

La historia gira alrededor de Charlie, un estudiante del primer año de preparatoria. Es muy introvertido y le cuesta hacer amigos. El primer día de clases solo logra entablar vínculo con su profesor de literatura, el Sr. Anderson. Así es que se arma de valor y, en un partido de fútbol, empieza a conversar con Patrick, un carismático estudiante de último año, y con su hermanastra, Sam. Con ellos descubre un mundo nuevo, lleno de música, teatro y momentos inolvidables.

En el reparto están: Logan Lerman como Charlie Kelmeckis, Emma Watson como Sam, Ezra Miller como Patrick, Kate Walsh como Madre de Charlie, Dylan McDermott como Padre de Charlie, Nina Dobrev como Candace Kelmeckis, Zane Holtz como Chris Kelmeckis, Melanie Lynskey como Tía Helen, Paul Rudd como Profesor Bill Anderson, Tom Savini como Profesor Callahan y Mae Whitman como Mary Elizabeth, entre otros.

Mira el tráiler