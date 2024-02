Netflix: la película dramática noruega basada en hechos reales que atrapa desde el comienzo

¿Aún no te decides qué ver este fin de semana en Netflix? Entonces aquí te recomendamos una película que está disponible en la popular plataforma de streaming y que atrapa a los televidentes desde el comienzo.

22 de julio es un largometraje dramático noruego sobre los Atentados de Noruega de 2011. Está basado en el libro One of Us: The Story of a Massacre in Norway — and Its Aftermath, de Åsne Seierstad. El film se estrenó en 2018 y fue escrito, dirigido y producido por Paul Greengrass.

La sinopsis oficial de Netflix adelanta: "Luego de los atentados brutales en Noruega, un joven sobreviviente, las familias desoladas y el país entero exigen paz y justicia. Historia basada en hechos reales".

La película está protagonizada por Jonas Strand Gravli, Anders Danielsen Lie y Jon Øigarden. Está recomendada para mayores de 16 años y tiene una duración de 143 minutos. Su lanzamiento fue el 5 de septiembre de 2018 en la sección de competición principal del 75° Festival internacional de cine de Venecia.

Los atentados del 22 de julio de 2011 en Noruega consistieron en una explosión en el distrito gubernamental de Oslo y un tiroteo en la isla de Utøya. Dejó un saldo total de 77 muertos y más de un centenar de heridos, la mayoría de ellos adolescentes.

Mira el tráiler