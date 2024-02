Nati Jota compartió una foto post entrenamiento y conquistó más de un corazón

Si hay algo por lo que se la caracteriza a Nati Jota es por no vacilar a la hora de decir lo que piensa. Admite ser feminista y en una nota con Teleshow, contó: "Con el tiempo me di cuenta que me interpelaba mucho, que no veía en todas las cosas de la vida que el machismo me afectaba".

Nati Jota no duda en decir lo que piensa

"Y hoy me sigue afectando. Cosas de la cotidianeidad en todo sentido. Por ejemplo, hay algo muy chiquitito que siempre veo, ¿no te pasa a veces que estás en una charla y los varones hablan y miran a los otros varones cuando hablan?", continuó.

Y, luego, Nati Jota, señaló: "Son cosas tan sutiles, les interesa más ese feedback que el tuyo. O que el mío. O que el de otra mujer. Yo tampoco lo culpo al tipo porque estoy segura que no está eligiendo a dónde mirar, que le sale".

También, en la misma entrevista, dijo que cree que mucha gente está molesta específicamente con palabra feminista. "Se enojan porque lo ven como yo lo veía antes, 'ahora se suben todas a la moda del pañuelito y no sé qué'", explicó.

En las redes, ella es muy activa y con frecuencia llama la atención de los usuarios. Tanto por sus dichos como por las hermosas fotografías que comparte. Ahora, en Instagram enseñó cómo terminó post entrenamiento y conquistó más de un corazón.