Así de hermosa luce Eiza González en la nueva película junto a Henry Cavill

Las series “3 body problem” (Netflix) y “Mr. & Mrs. Smith” (Prime Video) y la película “The Ministry of Ungentlemanly Warfare” son solo algunas de las producciones en las que actúa Eiza González este 2024. La diva mexicana está, sin dudas, en la cima de su carrera, formando parte de cada nueva producción prometedora. ¡Y bien merecido lo tiene!

Originaria de Ciudad de México, Eiza comenzó su carrera en la actuación en su país natal, donde ganó reconocimiento por su trabajo en telenovelas mexicanas como "Lola, érase una vez" y "Sueña conmigo". Sin embargo, fue su traslado a Hollywood lo que le abrió las puertas a una audiencia global más amplia y le permitió explorar una gama más diversa de proyectos cinematográficos.

Luego de trabajar en la película "Baby Driver", dirigida por Edgar Wright, donde interpretó el papel de Darling, Eiza empezó a recibió elogios y le valió reconocimiento por su versatilidad y habilidad para destacarse en un elenco estelar.

Eiza González actúa en el film de Guy Ritchie que saldrá a la luz el 19 de abril. Foto: Instagram @eizagonzalez

Este año, Eiza pisa más fuerte que nunca en la industria, con varias producciones para plataformas de streaming y para la pantalla grande. Pero es su participación en la cinta The Ministry of Ungentlemanly Warfare, la que causa furor en las redes. La película, dirigida por Guy Ritchie, se estrenará en los cines el 19 de abril. “El ejército británico recluta a un pequeño grupo de soldados de élite para atacar a los nazis detrás de las líneas enemigas durante la Segunda Guerra Mundial”, reza la sinopsis.

Mira el video de Eiza González

En Instagram, González compartió algunas fotografías inéditas de su personaje en esa cinta, como también, postales de sus colegas, entre los cuales destaca el mismísimo Henry Cavill. “Conoce a la tripulación de hombres locos (y mujeres) En cines el 19 de abril @ungentlemanlywarfare”, puso Eiza en el posteo.

“Si en esa película besas a Henry Cavill, haré una petición para canonizarte y ponerte un altar para rezarte”; “No sé por qué siento que te vas a besar con Henry”; “Se parece a María Félix la Doña”; “Ay hija! Ahora sí que aplicas bien el dicho mexicano de ‘eres el ajonjolí de todos los moles’; estás en todas las producciones; felicidades hermana, you deserve it, eres súper trabajadora”; “Amamos lo increíble que te ves en el tráiler. Si como mexicana me siento orgullosa, no me imagino como debe sentirse Glenda de su princess doll”; “Por favor, sé Evelyn Hugo”; “so proud of u”; “Ansiosas andamos!! Ya queremos que salga”; “ESTÁS ESPECTACULAR”, comentaron sus seguidores de Instagram.