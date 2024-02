Las megaproducciones de Netflix que no te puedes perder si te gustó la serie "Engaños"

Netflix es la plataforma de entretenimiento más conocida alrededor del mundo. Sus múltiples producciones han hecho que gane popularidad y en la actualidad, casi todos disponen de este servicio. Pero uno de los grandes problemas de sus suscriptores es que hay muchas opciones para ver y algunas veces resulta difícil elegir una serie o película.

Sin embargo, no hay de qué preocuparse ya que conocemos algunas series que podrían gustarte. Si disfrutas de Netflix hace tiempo sabrás que uno de sus últimos éxitos fue la serie Engaños, una producción llena de misterio y conspiraciones que atrapó a muchos por horas.

Esta serie tiene ocho capítulos de pocos minutos. Foto: Archivo.

Esta serie tiene solamente ocho capítulos y si aún no la has visto, no pierdas tu tiempo y ve corriendo a ponerla en tu lista. Pero si eres uno de los que ya terminó esta serie no tienes que preocuparte ya que esta plataforma de entretenimiento tiene mucho que ofrecerte para que pases tu tiempo.

La serie de Netflix que deberías ver

La primera serie que no te puedes perder es Ni una palabra. Su creador es el mismo que el programa de Engaños por lo que podrás encontrar grandes similitudes entre estas dos producciones. Ni una palabra relata la historia de un joven que tras la muerte de su mejor amigo descubre secretos y mentiras.

Los asesinatos del Valhalla es otra serie que no te puedes perder. Netflix agregó esta producción hace un tiempo y logró tener muchas reproducciones. Aquí se sigue la historia de un inspector que regresa a su ciudad natal para capturar a un asesino en serie relacionado con una misteriosa foto.

Puedes acompañar estas series con una porción de pochoclos. Foto: Archivo.

Bosque Adentro es una producción centrada en 1994, en donde un campamento de verano es víctima de un terrible ataque. Luego de un tiempo la investigación sobre este caso se anula pero el policía Pawel Kopinski no se dará por vencido tan fácilmente. Su trabajo intenso lo ayudará a encontrar pistas muy importantes.

Por último se encuentra la serie No hables con extraños. Esta también tiene el mismo creador que Engaños, Harlan Coben. Aquí se relata la historia de un padre llamado Adam Price. Su vida da un giro de 360° cuando una desconocida le afirma algo inimaginable sobre su mujer.