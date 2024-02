¿Conociste a alguien y no le pediste su Instagram? No te preocupes con este sencillo truco puedes encontrarlo

Es sabido que en Internet nada es secreto y que todo lo que hacemos deja una huella imborrable. La tecnología guarda todo lo utilizas, borras o mandas y esto podría serte de gran ayuda si estás en la búsqueda de un perfil de Instagram pero no sabes su nombre de usuario.

Los usuarios de Instagram alcanzaron los 1.000,8 millones en todo el mundo en el cuarto trimestre de 2020. Foto: Archivo.

Así como es posible encontrar a alguien por su número de teléfono en Facebook, también puedes encontrar a un usuario de Instagram por medio de una imagen, tan solo necesitas de un pequeño truco. Este no te llevará mucho tiempo y es casi seguro que encontrarás lo que buscas en cuestión de segundos.

El primer paso es descargar la imagen que encontraste. Para realizar esto debe utilizarse alguna página alternativa o tomar una captura de pantalla. Esto es porque Instagram no permite que los usuarios descarguen las fotos de sus seguidores. Para descargarlas puedes acceder a Save Free o INDownload.

La aplicación que te ayudará en tu búsqueda de Instagram

¿Sabías que la mayoría de los usuarios de Instagram tienen entre 25 y 34 años?. Foto: Archivo.

Cuando ya tienes tu fotografía ve a plataformas que estén especializadas en búsqueda de imágenes. Hay tres sitios web muy recomendados. El primero es Búsqueda de imágenes de Google. Este es el favorito de todos ya que encontrará lo que estás pidiendo en solo unos minutos.

Las otras dos opciones no son tan efectivas como Google, pero esto no quiere decir que hagan un mal trabajo. La segunda es Yandex esta no solo mostrará el origen de la fotografía sino que te llevará a un enlace. Y por último se encuentra Reverse Image Search Tin Eye. Esta plataforma utiliza un algoritmo especial para reconocer rasgos y ofrecer resultados.