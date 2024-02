Los aparatos eléctricos que puedes desconectar de noche para ahorrar

El imparable avance de la tecnología ha llevado a la proliferación de una amplia gama de aparatos eléctricos que se han vuelto indispensables en nuestra vida cotidiana. Desde electrodomésticos en la cocina hasta dispositivos de entretenimiento como televisores, la tecnología ha simplificado y mejorado numerosos aspectos de nuestro día a día. La presencia de cargadores de teléfonos móviles, módems y baterías recargables también ha contribuido significativamente a la comodidad y conectividad en el hogar.

Sin embargo, la conveniencia que ofrecen estos dispositivos también viene acompañada de un aumento en el consumo de energía eléctrica. Con el fin de evitar sorpresas desagradables en las boletas de luz, muchos individuos optan por desconectar ciertos aparatos eléctricos durante las noches. Esta práctica no solo busca ahorrar en costos de energía, sino que también promueve un consumo más consciente y sostenible.

Te dejamos algunos consejos para ahorrar en luz. Imagen de archivo.

Hoy en día hay que hacer una gestión inteligente para que no llegue una boleta de luz con una cuenta exorbitante. Para esto se puede apagar algunos dispositivos no esenciales durante la noche, o incluso desconectarlos. A continuación, enumeramos una serie de aparatos que se pueden desenchufar durante los horarios de descanso. No solo sirven para beneficiar las finanzas personales, sino que también contribuye a reducir el impacto ambiental asociado con el consumo excesivo de energía.

Electrodomésticos de la cocina

Existe un amplio abanico de electrodomésticos que se utilizan para facilitar las actividades que requiere la cocina. Podemos encontrar una tostadora, horno eléctrico, batidora, juguera, ollas eléctricas, microondas y demás. No todos estos elementos se usan constantemente, así que es importante que se desconecten aquellos que no se usan, sobre todo en la noche. Este sector suele hacer el mayor de los gastos.

Módems

Los módems son dispositivos que suelen permanecer constantemente conectados a la fuente de energía, en gran parte debido al temor de los usuarios de quedarse sin acceso a Internet. No obstante, es importante destacar que desconectar el módem durante la noche no afectará su funcionamiento, ya que puede ser una práctica beneficiosa para ahorrar en la factura de electricidad.

Televisores

Muchas personas se acuestan a ver televisión en la cama y cuando se duermen, la televisión queda encendida innecesariamente. Este hábito puede contribuir a facturas de energía elevadas, ya que el televisor sigue consumiendo electricidad sin que estemos haciendo uso de él. Por esta razón, una buena estrategia es apagarlo y desenchufarlo antes de dormirnos.

Apaga y desconecta los televisores de noche. Imagen de Freepik.

Baterías recargables

Es posible que una vez que las baterías recargables estén completamente cargadas y la indicación de carga esté al tope, continúen consumiendo energía si siguen enchufadas. Por lo tanto, es importante desconectarlas del cargador una vez que estén listas para evitar un consumo innecesario de energía.