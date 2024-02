El mensaje del ángel de la guarda para este 18 de febrero para Libra, Escorpio y Sagitario

Un ángel de la guarda es una figura espiritual sobresaliente en la mitología, en diversas culturas y religiones a lo largo del mundo. Se cree que estos seres celestiales tienen el objetivo de proteger y guiar a una persona a lo largo de su vida. Si bien las interpretaciones pueden variar dependiendo la cultura, la noción fundamental es que velan por el bienestar de las personas.

De alguna forma, algunos vinculan esta creencia con los signos de la astrología, pues se sostiene que cada uno de estos tiene asignado un ángel protector. En este contexto, el día de hoy, 18 de febrero de 2024, recopilamos información sobre esto y traemos el mensaje diario que envían específicamente para Libra, Escorpio y Sagitario.

Hoy dejamos el mensaje para Libra, Escorpio y Sagitario. Imagen de Pixabay.

Libra

Libra es el séptimo signo del zodiaco y está asociado con las personas nacidas entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre. Para el día de la fecha, el ángel Samael tiene algunos consejos. Demuestra tus sentimientos con esa persona especial, no tengas miedo de mostrar tu lado más íntimo, no hay decisiones erróneas, simplemente caminos distintos.

Escorpio

Escorpio es el octavo signo zodiacal y corresponde a aquellos nacidos entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre. El arcángel Rafael te deja sus sabias palabras a continuación. Pronto recibirás una importante suma de dinero, por eso es importante que aprendas educación financiera. La clave es administrar bien las finanzas, de lo contrario podrías tropezarte con aquellos obstáculos que en el pasado se transformaron en problemas incómodos.

Creer o no es cuestión de fe. Imagen de Pixabay.

Sagitario

Sagitario es el noveno signo del zodiaco y está asociado con las personas nacidas entre el 22 de noviembre y el 21 de diciembre. El ángel Zadaquiel te deja un mensaje especial para este día. Tienes un futuro brillante, no dejes que la decepción de un mal momento o una mala racha te lleve a pensar cosas que no están pasando. Muy pronto llegarás a la cima y escalarás hacia el nivel laboral donde siempre has querido estar.