¿Por qué los gatos le temen a los pepinos?

Algunos comportamientos de los gatos son completamente extraños para los humanos. Muchas veces nos surge la pregunta de por que realizan ciertas acciones. Hace un tiempo se viralizaron videos en redes sociales donde se dejan un pepino en el suelo y los gatos saltan atemorizados. En esta nota te contamos el por qué tienen miedo.

Podemos encontrar varios motivos de por qué los gatos temen a los pepinos. Una de ellas es porque los gatos son animales que le tienen miedo a lo desconocido. Esto es algo que también podría sucederle a un humano por ejemplo. Los gatos no conocen este alimento o no lo ven muy a menudo, por lo que si aparece cerca o en un lugar que no esperan se asustan.

No es recomendable asustar a tu mascota, ya que se estresa. Foto: Shutterstock

También tienes que tener en cuenta que en ese momento, tu mascota esta tranquila y relajada, no espera encontrarse con un objeto raro en el ambiente en el que siempre se encuentra. Es decir, no es el pepino en particular lo que lo asusta, sino, que no esta preparado para atacar algo que ve.

Otra cosa que juega en contra en tu gato es que el pepino tiene forma de serpiente. Por instinto, el gato tiende a correr de aquellos animales que pueden ser posibles depredadores. Entonces, por la forma alargada de este alimento, el gato también se asusta y tiende a correr.

Los pepinos pueden tener la forma de un depredador de animales más pequeños. Foto: Shutterstock

Si te preguntas si es una buena idea probar hacer esto con tu mascota, realmente los expertos recomiendan que no. Pues este susto puede ser un shock para tu gato que en general, suelen estresarse muy fácilmente. Además, los lugares seguros para ellos, tales como su lugar de comida o descanso, son su territorio especial.